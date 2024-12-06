Muğla'da motosiklet kazası: 1 ölü

İHA
Muğla'da Seydikemer ilçesinde akşam saatlerinde Arsa Mahallesi’nde, Ziya Eldemir'in (58), kullandığı 48 E 3132 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakiminiyetini kaybedip yoldan çıkması ile şarampole devrildi.
SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Eldemir’in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Eldemir’in cenazesi Seydikemer Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış