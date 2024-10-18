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İHA

Muğla'da çıkan yangın endişelendirdi...

Dalaman ilçesinde Taşbaşı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çam ağaçlarının yoğunlukta olduğu bölgede yükselen alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

ALEVLER RÜZGARIN ETKİSİYLE KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Alevleri ve dumanları fark eden vatandaşlar, büyük bir endişeye kapıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler rüzgarın şiddeti ile geniş bir alana yayılan alevleri kontrol etmek için çalışmalarına devam ediyor.

MSB DUYURDU

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yaptığı paylaşımda, Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek olması için Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait 5 helikopter görevlendirildiğini açıkladı.