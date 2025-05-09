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İHA

Muğla’nın Bodrum ilçesinde orman yangınlarına karşı alınan önlemler kapsamında, İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Çamlık, Etrim, Pınarlıbelen ve Kumköy mahallelerinde yoğun güvenlik denetimleri gerçekleştirdi. Termal drone teknolojisinin de kullanıldığı kontrollerde, ormanlık alanların derinliklerine kadar inildi, havadan ve karadan geniş kapsamlı taramalar yapıldı.

Sahadaki bu kritik çalışmalara Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ve İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gökhan Kurgan da bizzat katıldı. Çit, bölgede incelemelerde bulunarak ekiplerden bilgi aldı ve önleyici tedbirlerin önemine dikkat çekti.

"KAYNAK KIVILCIMI BİLE YANGIN NEDENİ OLABİLİR"

Denetimlerin ardından açıklama yapan Kaymakam Çit, Bodrum’un ormanlarını korumak için tüm kamu kurumlarının koordineli şekilde sahada olduğunu belirtti:

Jandarmamız, orman teşkilatımız, insansız hava araçlarımız her gün görev başında. Vatandaşlarımızdan açık bir beklentimiz var: Bahçede ateş yakılmasın, piknik yapılmasın, en küçük kıvılcım risktir. Kaynak yapmak bile tehlike yaratabilir.

Geçtiğimiz yıl yaşanan bazı yangınların ihmal sonucu çıktığını hatırlatan Çit, araçlarda yangın söndürme tüpü bulundurmanın önemini vurguladı. “Bodrum hepimizin. Doğamızı, ormanlarımızı el birliğiyle koruyacağız” diyerek toplumsal duyarlılık çağrısında bulundu.