Muğla'da sağanak: Araç dereye kapıldı, evleri su bastı

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü Muğla ve çevresi için sağanak yağmur uyarısı yaptı.

Akşam saatlerinden itibaren Bodrum’da gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu.

CADDE VE SOKAKLARI SU BASTI

Bitez’de dere yatağının debisinin yükselmesiyle sel sularına kapılan bir cip, dere menfezinde durdu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve afet işleri müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Halat yardımıyla itfaiye tarafından araç, kaldığı noktadan çıkarıldı. Araç sürücüsü ise gözyaşlarına hakim olamadı ve derin üzüntü yaşadı. Yarımada genelinde derelerin debisi yükselirken ekipler bölgede önlem aldı ve bazı noktaları şeritle kapattı.

Cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Bazı mahallerde evleri su bastı. Ekiplerce su tahliyesi yapıldı. Suların taşıdığı çakıl ve toprak parçaları yollara savruldu. Ekiplerce yollardaki çamuru temizlemek için çalışma başlattı. Sağanak yağmurun aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.

7 EVİ SU BASTI

Bölgede çalışmaları takip eden Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci yaptığı açıklamada şöyle dedi: