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    Muğla'da tekneci, Sahil Güvenlik'in uyarılarına uymadı

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında Sahil Güvenlik'in fazla yolcuları indirme uyarısına uymayan günübirlik tekne sahibi, gözaltına alındı. Tekne sahibine para cezası kesildi.
    • İHA
    • 04.08.2020 - 08:55
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    Muğla'da tekneci, Sahil Güvenlik'in uyarılarına uymadı

    Muğla Bodrum’da, Kurban Bayramı'nda düzenlenen günübirlik tekne turları sıkı denetime tabi tutuldu.

    Koronavirüs salgını nedeni ile Bodrum açıklarındaki bir tekneyi kontrol eden Sahil Güvenlik, yaptığı denetimlerde bir teknenin yolcu kapasitesinin olması gerekenin üzerinde olduğunu tespit etti.

    TEKNE SAHİBİNİ UYARDILAR

    Sahil Güvenlik ekipleri, tekne sahibi V.D.’yi uyararak limana geri dönmesini ve fazla yolcuyu karaya bırakmasını istedi. Bunun üzerine tekne sahibi ve Sahil Güvenlik arasından tartışma çıktı.

    Muğla'da tekneci, Sahil Güvenlik'in uyarılarına uymadı ViDEO

    GÖZALTINA ALINDI

    Sahil Güvenlik ekiplerinin üniformasını çeken tekne sahibi ve Sahil Güvenlik arasından tansiyon yükseldi.

    Yerli ve yabancı turistlerin arasında gerçekleşen tartışma sonucunda tekne sahibi V.D. gözaltına alındı.

    "Tehdit" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından gözaltına alınan V.D.’ye, "sosyal mesafe kuralını ihlal etme", "tekne kapasitesinden fazla yolcu kabul etmekten" suçlarından da para cezası da kesildiği öğrenildi.

    Muğla'da tekneci, Sahil Güvenlik'in uyarılarına uymadı #1

    Muğla'da tekneci, Sahil Güvenlik'in uyarılarına uymadı #2

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