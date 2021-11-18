Euro
12.6229
4.81%
Dolar
11.107
4.46%
Altın
660.19
3.52%
Borsa
1.737
1.74%
Bitcoin
648.002
1.57%
BTXN Coin
20.75
-0.62%
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Muğla'da ucuz sterlin satın almak isteyen kişi, 700 bin lira dolandırıldı

    Muğla'da 72 yaşındaki Ali Rıza Yıldız, kendisini telefonla arayıp elindeki 350 bin sterlini ucuza bozduracağını söyleyen 40 yaşındaki Metin U. tarafından 700 bin lira dolandırıldığını söyledi.
    • DHA
    • 18.11.2021 - 17:42
    • Güncelleme : 18.11.2021 - 18:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Muğla'da ucuz sterlin satın almak isteyen kişi, 700 bin lira dolandırıldı

    Döviz kurlarındaki hareketliliği fırsat bilen dolandırıcılar, parasını dövize dönüştürmek isteyen insanları hedef almaya başladı.

    Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Ali Rıza Yıldız'ı telefonla arayan kişi, elindeki sterlinleri, uygun fiyata bozduracağını söyledi. Bunun üzerine Yıldız, telefondaki kişi ile Muğla'nın Menteşe ilçesi Gülağzı Mahallesi'nde randevulaştı.

    700 BİN LİRASINI VERDİ,  BİR DAHA GERİ DÖNMEDİ

    16 Kasım günü buluşma noktasına giden Yıldız, yanına gelen kişiye 350 bin sterlin (Yaklaşık 5 milyon 200 bin TL) satın almak için yanındaki 700 bin lirayı verdi. Parayı alan kişi, Yıldız'a sterlinleri getireceğini söyleyip, beklemesini istedi. Ancak, bir daha geri dönmedi.

    Muğla da ucuz sterlin satın almak isteyen kişi, 700 bin lira dolandırıldı #1

    DOLANDIRILDIĞINI ANLAYAN KİŞİ ŞİKAYETTE BULUNDU

    Dolandırıldığını anlayan Ali Rıza Yıldız, Menteşe Jandarma Karakol Komutanlığı'na gidip şikayette bulundu. Jandarma ekipleri, Yıldız ile buluşan kişinin Metin U. olduğunu ve Denizli'den otomobil kiraladığını belirleyerek oto-kiralama şirketinde önlem aldı. Aracı teslim için kiralama şirketine gelen Saadettin T. (41), Şükrü T. (28) ve Serdar S. (40) gözaltına alındı. Pamukkale ilçesinde olduğu tespit edilen Metin U. da yakalandı.

    Muğla da ucuz sterlin satın almak isteyen kişi, 700 bin lira dolandırıldı #2

    4 ŞÜPHELİ YAKALANDI, PARA HENÜZ BULAMADI

    Denizli'den Muğla'ya getirilen 4 şüpheli, Menteşe Jandarma Karakol Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Yıldız'ın dolandırıcılara kaptırdığını öne sürdüğü 700 bin lira ise henüz bulunamadı.

    Muğla da ucuz sterlin satın almak isteyen kişi, 700 bin lira dolandırıldı #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir