DHA

Muğla'nın Dalaman Taşbaşı'ndaki yangında yaklaşık 135 hektar, Menteşe Turnalı yangınında da yaklaşık 714 hektar olmak üzere toplam 849 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü belirtildi.

"YANGIN 4 GÜN SÜRDÜ"

Yangından dolayı mağdur olan vatandaşların yanında olacaklarını belirten Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, şunları söyledi:

Orman yangınları konusunda hassas olan coğrafyamızda ne yazık ki yine ciğerlerimiz yandı. Özellikle Turnalı, Kıran bölgesinde bal ormanları dediğimiz alanda yangın rüzgarın da etkisiyle 4 gün sürdü. Yangının ilk gününden itibaren İtfaiye, MUSKİ, sağlık, fen işleri gibi tüm ekiplerimiz sahadaydı.



Tüm gücümüzle yangınla mücadele etmek için sahadaydık. Yangınla canla başla mücadele eden tüm ekiplere, tankerlerle desteğe gelen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yangın sonrası da vatandaşlarımızın yanında olmak için ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı. Muğla'mıza geçmiş olsun diyor, yangın konusunda tüm vatandaşlarımızı daha dikkatli olmaya davet ediyorum.

DRON İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan, yangının asırlık ve çam balı deposu olan kızılçam ormanıyla birlikte Kıran Mahallesi'ne ulaşma ihtimali, dik yamaçların bitimiyle başlayan sırt hattında ekiplerin dozer ve iş makinalarıyla açtığı yangın şeridiyle önlendi.

Ekiplerin açtığı yaklaşık 6,5 kilometrelik hatta bekleyen arazöz ekipleri, drone ile havadan görüntülendi.