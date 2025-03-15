Muğla'ya gelen ilk İngiliz turistlere çiçekli karşılama

AA & Ensonhaber

Muğla'nın Dalaman ilçesi, sezonun ilk turist kafilesini İngiltere'den ağırladı. YDA Dalaman Havalimanı'na inen kafile için özel bir karşılama töreni düzenlendi.

149 KİŞİLİK KAFİLEYE ÇİÇEKLİ KARŞILAMA

Havalimanı yetkilileri, 149 kişilik turist grubunu coşkuyla karşılarken, her bir yolcuya geleneksel olarak çiçek takdim edildi.

Tören, hem turistler hem de yerel halk için unutulmaz bir anı haline gelirken, bölgedeki turizm sezonunun da başladığının sinyallerini verdi.