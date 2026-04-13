Diyarbakır’da 6 kilo 660 gram kokain ele geçirildi

Diyarbakır’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 6 kilo 660 gram kokain ele geçirildi.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde takibe alınan bir araç, Pirinçlik uygulama noktasında durduruldu.
1 TUTUKLANDI
Narkotik köpeğinin de katılımıyla araçta gerçekleştirilen detaylı aramada, tampon ve kapı bölmelerine gizlenmiş 6 kilo 660 gram kokain maddesi ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)