Muhittin Böcek şemsiyesini polise tutturdu

Mezar ziyaretinde bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, ziyaret sırasında yağmur altında dua ederken şemsiyesini de polise tutturması tartışmalara neden oldu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, dün bayram öncesi, anne ve babasının mezarlarını ziyaret edip dua etti.

Böcek, sosyal medya hesabından mezar ziyaretiyle ilgili "Onlara layık bir evlat olmaya,bağrında yattıkları bu kente en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğim.

Hem canım annem ve babama,hem de sokağa çıkma yasağı nedeniyle bu bayram yakınlarını ziyaret edemeyecek hemşehrilerimiz adına,ahirete intikal etmiş herkese bugünden dua ettik." ifadelerini kullandı.

POLİSE ŞEMSİYE TUTTURDU

Mezar ziyaretinin fotoğraflarını da paylaşan Böcek'in bir fotoğrafında, yağmur yağarken kendisinin dua edip şemsiyesini polise tutturması eleştirilere neden oldu.