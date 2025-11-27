Müjdeler olsun: Cuma, cumartesi, pazar 81 ili etkileyecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hafta sonu yaklaşırken ülke genelini ilgilendiren önemli bir duyuru geldi.

Cuma, cumartesi ve pazar günlerinden en az birinde tüm 81 ilde yağış görülebileceği belirtildi.

Üç gün boyunca etkili olacak yağışlı sistem, Türkiye’yi baştan sona dolaşacak.

3 GÜN YAĞIŞ MÜJDESİ

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, X hesabından yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:

“Cuma, cumartesi ve pazar günlerinden en az birinde 81 şehir yağmuru tadacak. Yağmur turnesi bu 3 gün Türkiye'de olacak. Hayırlı olsun…”