Murat Kurum: Yuvalarımızda artık her gün bayram gibi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 81 ilde dar gelirli vatandaşların ev sahibi olabilmesi için sosyal konut projelerini sürdürüyor.

İlk Evim Projesi kapsamında Konya'nın Sarayönü ilçesi Yukarı Mahallesi'nde yatay mimari anlayışıyla radye temel, tünel kalıp sistemiyle inşa edilen, 127 sosyal konut daha hak sahiplerine teslim edildi.

Ramazan ayından önce evlerine yerleşen vatandaşlar, yeni evlerinde ilk bayramı karşılayacak olmanın heyecanını yaşıyor.

"YUVALARIMIZDA ARTIK HER GÜN BAYRAM GİBİ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, modern ve güvenli yeni evlerine yerleşen kişilerin görüntülerini, ev sahibi Ayşegül Şimşek'in "Artık kapını kendi evim diyerek açıyorsun" sözlerini alıntılayarak sanal medya hesabından paylaştı.

Bakan Kurum, mesajında, "Bazen tek bir cümle bütün emeğin, sevincin, şükrün ifadesi olmaya yetiyor. Yuvalarımızda artık her gün bayram gibi" dedi.

"DEVLETİMİZ, MİLLETİMİZİN ARKASINDA DURUYOR"

Hak sahibi Gülsüm Yalçın, evin çok kullanışlı olduğunu ifade ederek, şu sözleri kullandı:

Önceki evimde kiler yoktu. Burada kilerim var. Orada makinem mutfakta duruyordu, burada öyle değil. Her şey çok güzel düşünülmüş, yapılmış. İlk evime taşındığım için heyecan var.



Çoluğumla çocuğumla kendi evimdeyim mutluyum. Kendi evinde olmak, çok güzel bir his. Herkes yazılsın, herkese çıksın isterim.



Kiracı olmaktansa, kiracıyken başkasına ödeyeceğini kendi evin olduktan sonra kendi evinde ödemen çok iyi bir şey. Şükür devletimiz, milletimizin arkasında duruyor.

"MİSAFİRLERİMİ KENDİ EVİMDE AĞIRLAYACAĞIM"

Ayşegül Şimşek ise şöyle konuştu:

Kiram yarı yarıya düştü. Diğer ödediğim kirayla bunun arasında dağlar kadar fark var. Bu bana biraz 'Pazar parası' gibi geliyor.



Burada 'Artık tamam bitti, kiracılık dönemi son' diyorum. Çok şükür o duruma geldik. Değişik bir duygu. Çünkü artık kapını 'kendi evim' diyerek açıyorsun.



Her zaman böyle 'Ay işte elin evini temizleyeceğim, oturacağım' gibiydi. Ama burada 'Kendi evim, kendi kapımı açarım' diyerek giriyorsun içeriye.



Kendi malın kendi evin. Açıkçası ‘benim’ diyebiliyorsun. Kendi evimdeyim artık. Hayatımda ilk kez misafirlerimi bayramda kendi evimde ağırlayacağım."

"KENDİ EVİMİZDE İFTAR YAPMAK FARKLI"

Evler teslim edildikten 2 hafta sonra taşındıklarını söyleyen Şevket Büyükkeleş ise şu ifadeleri kullandı:

"Kiralık bir evde oturup oruç açmak farklı. Kendi evimizde huzurluca oturup, ramazanda oruç tutmak, iftar yapmak, sahur yapmak farklı. Rahat rahat huzurlu bir şekilde oturuyoruz. Ev çıkınca gerçekten büyük bir mutluluk ve sevinç içinde teslim aldık."