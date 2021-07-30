Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya Manavgat'taki yangında top sahası hasar gören çocuklara yeni saha sözü verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manavgat ilçesindeki orman yangını nedeniyle zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum, Oymapınar Mahallesi’nde vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kurum, ziyareti sırasında çocuklarla da bir süre sohbet etti.

TOP SAHASI YANAN ÇOCUKLAR BAKAN KURUM'DAN YENİ SAHA İSTEDİ

Burada bulunan çocuklar, Bakan Kurum’a top sahalarının yandığını ve yeniden yapılmasını istediklerini söyledi.

Murat Kurum’dan top sahası yanan çocuklara yeni saha sözü VİDEO

<br />

KAYMAKAMI ARAYAN KURUM, YENİ TOP SAHASI İÇİN TALİMAT VERDİ

Çocukların talebini geri çevirmeyen Kurum, Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit’i arayarak mahalleye top sahası kazandırılması için talimat verdi. Bakanlık olarak sahanın yapılması için destek vereceklerini aktaran Kurum, Oymapınar’daki içme suyu sorununun da İller Bankası eliyle en kısa sürede çözüleceğini ifade etti.

"BAKANIMIZ BİZİ KIRMADI, ONU ÇOK SEVİYORUM"

Çocuklardan 8 yaşındaki Enes, “Bakanımız bizi kırmadı, inşallah top sahasını yaptıracaklar. Onu çok seviyorum, güveniyorum. Çok teşekkür ediyorum.” dedi.





