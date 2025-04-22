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Haber Merkezi

Sosyal medya paylaşımları ile tanınan fenomen Murat Övüç, Ankara’da verdiği konserde bir kaza geçirdi.

AYAĞI TAKILDI, YERE DÜŞTÜ

Sahneden inmek üzere hareketlenen Övüç, sahne kenarında ayağının takılması sonucu yere düştü.

Görevlilerin kendisini tutmaya çalışmasına rağmen dengesini sağlayamayan Murat Övüç'ün düştüğü anlar cep telefonlarıyla kayda alınırken, izleyenler kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler ilgi çekti.

"NAZARA GELDİM, DÜŞTÜM"

Murat Övüç konser sonrası sosyal medya hesabından yaşananları, “Sahnede nazara geldim düştüm” notuyla paylaştı.