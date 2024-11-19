Muş kar yağışıyla beyaza büründü

AA

Muş’ta dün gece saatlerinden beri etkili olan sağanak yağışın, yerini kar yağışına bırakmasıyla kent beyaza büründü.

Bölgede yaşayan vatandaşların, kar yağışının oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları önerilirken, bölgede gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Etkili olan kar yağışı nedeniyle gece kardan kapanan Üçevler grup köy yolu ise ekipler tarafından ulaşıma açıldı.