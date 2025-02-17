Muşlu çiftçi, devlet desteğiyle koyun sürüsünü 3'e katladı

AA & Ensonhaber

Muş’un Beşparmak köyünde besicilikle uğraşan 58 yaşındaki Şahin Yüzgüllü, küçük çaplı hayvancılık yaptığı işletmesini devlet desteğiyle büyüterek büyük bir sürü sahibi olmayı başardı. 2019 yılında Küçükbaş Hayvancılığın Geliştirilmesi Projesi’ne başvuran Yüzgüllü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından sağlanan hibe desteğiyle 240 koyun alarak işini genişletti.

HAYVANCILIĞI AİLE MESLEĞİNE DÖNÜŞTÜRDÜ

Başlangıçta sadece 60 koyunu bulunan Yüzgüllü, aldığı destekle sürüsünü her geçen yıl büyüterek altı yıl içinde koyun sayısını 1020’ye çıkardı. Yaz aylarında hayvanlarını yaylalarda otlatan, kışın ise köydeki ahırlarında besleyen Yüzgüllü, elde ettiği ürünleri satarak ailesinin geçimini sağlıyor. İşlerini büyütmenin yanı sıra, kardeşlerine de istihdam imkanı sunarak hayvancılığı aile mesleğine dönüştürdü.

"DEVLET DESTEĞİYLE İŞİMİZİ BÜYÜTTÜK"

Hayvancılığın gelişmesine katkı sağlayan bu tür desteklerin önemine vurgu yapan Yüzgüllü, şunları söyledi:

2019’da projeye dahil olup 240 koyun alarak işletmemi büyüttüm. O günden bu yana sürümü genişleterek koyun sayısını 1000’in üzerine çıkardım. Şu an 1020 hayvanım var. Yazın çoban tutuyoruz, kışın ise kendimiz bakımını üstleniyoruz. Bu desteklerin artmasını istiyoruz ki daha fazla besici faydalanabilsin.

Dedelerinden miras kalan çiftçilik geleneğini sürdürmekte kararlı olduğunu dile getiren Yüzgüllü, tarım arazilerini verimli kullanarak hayvanlarının yem ihtiyacını kendisinin karşıladığını belirtti:

Devletin desteğiyle işimizi büyüttük, refah seviyemizi artırdık. Erkek kuzuları satarak yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Koyunlarımızın sütünden peynir ve tereyağı üreterek şehirdeki müşterilerimize satıyoruz. Bu işi tek başıma yürütmek zor olacağı için kardeşlerim de bana destek oluyor. Ailece bu işe emek vererek kimseye muhtaç olmadan geçimimizi sağlıyoruz. Kendi işimizin patronuyuz.

"DEVLET VE MİLLET EL ELE VERİRSE DAHA GÜZEL GÜNLER GELECEK"

Hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin devlet desteklerinden faydalanması gerektiğini söyleyen Yüzgüllü, projeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şu ifadeleri kullandı: