Muş’ta jandarmadan geniş kapsamlı asayiş uygulaması

İHA

Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından 3-9 Şubat 2025 tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 23 bin 683 şahıs ve 9 bin 41 araç sorgulandı.

145 KİŞİ YAKALANDI

Denetimlerde sorgulanan 287 araca toplam 1 milyon 2 bin 778 TL cezai işlem uygulanırken, çeşitli suçlardan aranan 145 kişi ise yakalandı.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yakalan 14 UYAP firarisinden 9 kişi tutuklanırken 5 kişi ise serbest bırakıldı.

Ayrıca gerçekleştirilen yol kontrollerinde 4 düzensiz göçmen ve 127 yoklama kaçağı tespit edildi. Göçmenler, işlemlerinin ardından Van Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildi.

Denetimler sırasında 250 kilogram hijyen şartlarına uygun olmayan açıkta taşınan et, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet ruhsatlı av tüfeği ele geçirildi.