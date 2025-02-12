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İHA

İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda, terörle mücadelede önemli rol üstlenen Özel Harekat polisleri, güvenlik operasyonlarını başarıyla yürütmeye devam ediyor.

GİZLENMİŞ KESKİN NİŞANCILAR GÖRÜNTÜLENDİ

Muş Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı timlerin Kurtik Dağı'nda gerçekleştirdiği arazi taraması sırasında kaydedilen görüntülerde, keskin nişancının kamuflaj tekniğiyle neredeyse görünmez hale gelmesi dikkat çekti.

Videonun sonunda ise izleyicileri şaşırtan ve büyük takdir toplayan bir sürpriz yer aldı.

Sosyal medyada büyük ilgi gören bu görüntüler, güvenlik güçlerinin zorlu doğa koşullarına rağmen görevlerine olan bağlılıklarını ve profesyonelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.