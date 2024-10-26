Muş'ta seyir halindeki otomobilin motor kısmı alevlere teslim oldu

İHA

Muş merkez İstasyon Caddesi üzerinde seyir eden ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir otomobil motor kısmından aniden alev alarak yandı.

SÜRÜCÜ SON ANDA DIŞARI ATLAYARAK KURTULDU

Sürücü, can havliyle kendini araçtan dışarı atarak yaralanmaktan son anda kurtulurken, yangını fark eden vatandaşlar ise olayı cep telefonlarıyla anbean kayda aldı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine kısa süre içinde sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.