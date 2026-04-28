Mustafa Çiftçi acı haberi paylaştı: Ayşe Öğretmen vefat etti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, geçtiğimiz günlerde rahatsızlığı nedeniyle Konya'da yoğun bakım servisinde tedavi gören öğretmeni Ayşe Akça'yı ziyaret etmişti.

Bakan Çiftçi, ziyareti sırasında, merhumenin hem kızı hem de öğrencisi olan Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Aysun Hatice Akça Karpuzoğlu'ndan sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

HASTANE SÜRECİNİ YAKINDAN TAKİP ETMİŞTİ

Çiftçi, tedavi sürecini ailesi ve doktorlar aracılığıyla yakından takip ediyordu.

Bakan Çiftçi, Konya Çumra'daki Okçu Şehit Mehmet Kefeli İlkokulu'ndan öğretmeninin acı haberini aldı.

"ARDINDA İLİM VE AHLAK MİRASI BIRAKTI"

Çiftçi, Akça'nın vefatı üzerine sosyal medya hesabından duygusal bir başsağlığı mesajı paylaştı.

Acı haberi sosyal medya hesaplarından duyuran Bakan Çiftçi, mesajında şu ifadelere yer verdi:

İlkokul yıllarımda bizlere yalnızca harfleri değil; edebi, sabrı ve güzel ahlakı öğreten, geçtiğimiz günlerde hastanede kendisini ziyaret ederek hayır duasını aldığım kıymetli Ayşe Öğretmenimin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.



Konya Çumra'daki Okçu Şehit Mehmet Kefeli İlkokulu’nun mütevazı sınıflarında emeği, şefkati ve hayırla yoğrulmuş gayretiyle bizlere ilim ve ahlak mirası bırakan öğretmenimin, yetiştirdiği her öğrencide sadaka-i cariyesinin yaşamaya devam ettiğine inanıyorum. Hakk’a yürüyen kıymetli öğretmenime Yüce Allah’tan rahmet ve mağfiret diliyor; mekanının cennet, makamının âli olmasını niyaz ediyorum. Ailesine ve sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum.