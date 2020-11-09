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    Müyesser Yıldız’ın tahliyesine karar verildi

    Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Yıldız hakkındaki kararını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2020 - 13:46
    • Güncelleme : 09.11.2020 - 14:45
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    Müyesser Yıldız’ın tahliyesine karar verildi

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, sanıklar Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Zeki Dükel ile onlara bilgi sağladığı iddia edilen astsubay Erdal Baran geçen haziran ayında gözaltına alındı.

    Yıldız ve Baran tutuklanırken, Dükel ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    TAHLİYE EDİLDİ

    Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşması yapıldı. Mahkeme, Müyesser Yıldız hakkında tahliye kararı verdi.

    Müyesser Yıldız’ın tahliyesine karar verildi #1

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