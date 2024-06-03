Naci Görür, deprem molozları için belediyeleri uyardı Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, deprem molozlarının geri kazanılması ya da çevreci yöntemlerle bertaraf edilmesi gerektiğini belirtti.

İHA

Amasya'nın Merzifon ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, birinci derece deprem kuşağı üzerinde olduklarına dikkat çekerek, deprem molozlarının içinde asbest, demir, çimento, kağıt, kimyasal ve parlayıcı maddeler ile toksik maddeler bulunduğunu belirtti.

"Denize, etrafa dökerseniz kendinizi yok edersiniz"

Prof. Dr. Görür,

Eğer herkesin yaptığı gibi, İstanbul’da onu yaptılar, arabalara doldurup götürüp denize, etrafa dökerseniz kendinizi yok edersiniz. Uzun dönemde depremin öldüremediği insanları da siz çevreyi kirleterek ölümüne neden olursunuz

diye konuştu.

"Molozlar bertaraf edilip geri kazanılmalı"

Belediyelerin sorumluluk alanlarında yapıları depreme karşı dayanıklı olmaya hazırlarken muhtemel bir depremde yıkılan binaların molozlarının bertaraf edilip geri kazanımının sağlanmasını da planlaması gerektiğinin altını çizen Görür, “Bunu belediyeler şimdiden düşünmeli, deprem olduğu zaman çok geç. O kargaşa gürültüde ne yapacaklarını şaşırabilirler” şeklinde konuştu.

Programa ev sahipliği yapan Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı da, depreme karşı dirençli Merzifon’u inşa etme çabası içerisinde olduklarını vurguladı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)