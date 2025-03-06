Naci Görür Kayseri'ye dikkat çekti

DHA

Prof. Dr. Naci Görür, Erciyes üniversitesi (ERÜ) Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen konferansa katıldı..

Burada konuşan Prof. Dr. Naci Görür, Kayseri'nin zeminine dikkat çekti..

"KAYSERİ BİR FAY DÜZLEMİ ÜZERİNDE OTURUYOR"

"Kayseri, Orta Anadolu'nun en büyük fay sistemlerinden biri olan Ecemiş Fayı üzerinde, o fayın tam kucağında oturuyor" diyen Görür, şu ifadeleri kullandı:

Bu fay eninde sonunda bir deprem üretecek. Boyu, özelliği itibariyle 7'nin üzerinde bir deprem üretir. Kayseri, bir fay düzleminin üzerinde oturuyor. Demek ki Kayseri bir deprem kenti. Neyi öğrenmek istiyorsun? Kimi teselli etmeye çalışıyorsun. Kayseri bir fayın kucağında oturuyor. Ne zaman deprem olur, Allah bilir. Ne zaman fayın deprem üreteceğini, fayın tekerrür periyodu bilir.



Fayın tekerrür periyodu da fayın etrafındaki blokların hareket hızı, tekerrürü belirler. Eğer fayda, kenarındaki levhalar riskli hareket ediyorsa, o fay hızlı bir şekilde enerji, stres biriktirir. Kısa sürede deprem oluşturur. Ama levha hareketleri yavaş hareket ediyorsa uzun dönemde stres biriktirir. Uzun zaman sonra deprem olur.

"BU FAY KESİNLİKLE 7'NİN ÜZERİNDE DEPREM ÜRETİR"

Ecemiş Fayı'nın 7'nin üzerinde deprem üretebileceğini aktaran Naci Görür, sözlerini şöyle sürdürdü: