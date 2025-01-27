Naci Görür'den deprem uyarısı: Şehirleri dirençli hale getirmeliyiz

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Türkiye, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ili etkisi altına alan iki büyük depremle sarsıldı.

7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki bu felaketler, milyonlarca insanın hayatını doğrudan etkilerken, 53 bin 537 vatandaşımızın yaşamını yitirmesine neden oldu.

Aradan 2 yıl geçerken, bilim insanları afetin etkilerini ve gelecekteki olası riskleri değerlendirmeye devam ediyor.

"DEPREM DİRENÇLİ KENTLER İLE KURTULABİLİRİZ"

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Deprem sorununun ancak anlayış değişikliğiyle çözülebileceğini söyleyen Görür, "Depremler ebediyen tekrarlanacak. Bütün acı ve ölümleri birbirimize devir edip duracak mıyız? Bu sorundan ancak deprem dirençli kentler yaratmak suretiyle kurtulabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

"ÇAĞDAŞ ÜLKELERDE BİR KAÇ KİŞİ TESADÜFEN ÖLÜYOR"

Çağdaş ülkelerde depreme dirençli kentlerle bu sorundan kurtulduklarını vurgulayan Görür, "Depremde biz binlerce insanımızı feda ederken oralarda ancak bir kaç kişi tesadüfen ölüyor." dedi.

Deprem dirençli kent büyük depremleri minimum hasarla atlatan kent olduğunu söyleyen Görür, "Kent yönetimi, halk, altyapı, yapı stoku, ekosistem/çevreyi ve ekonomiyi eğitim, bilim ve günümüz tek nolojileri ile deprem dirençli hale getirirsek bu dertten büyük ölçüde kurtuluruz." açıklamasında bulundu.

"YİNE ÖLÜM YİNE YIKIM"

Görür, mesajını "Biz depremde bütün gayretimizle deprem olan yeri eski haline getirmeye çalışıyoruz. Eski hali deprem dirençli değildi ki. Eski haline getirirsek yine ölüm yine yıkım! O halde eskisi haline değil, deprem dirençli hale getirmeliyiz." uyarısında bulunarak sonlandırdı.