Nafaka parası için Kastamonu’dan Ankara’ya yürüyor

Bir gün evli kaldıktan sonra eşine nafaka ödemeye mahkum edilen genç koca, memleketinden Ankara’ya doğru yürüyüşe çıktı.

Kastamonu’nun merkeze bağlı Pehlivan köyünde ikamet eden 32 yaşındaki Mustafa Duman, sosyal medyadan tanıştığı Ayşe ile iki yıllık birlikteliğin ardından 2017 yılının Ekim ayında evlendi.

Eşinin yüzünü sadece nikah günü görebilen Mustafa Duman, ailesi ile birlikte İstanbul’a döndükten sonra bir daha haber alamadığı gerekçesiyle boşanma davası açtı.

1 GÜN EVLİ KALDIĞI EŞİNE NAFAKA ÖDÜYOR

Davanın görüldüğü sırada aylık 700 TL nafaka ödemeye mahkum edilen Duman, yaşadığı haksızlığı duyurmak için dün Kastamonu’dan Ankara’ya yürümeye başladı.

Yaklaşık 60 kilometrelik yürüyüşün ardından Çankırı’nın Ilgaz ilçesine ulaşan genç, Kastamonu-Ankara karayolunda yürüyüşünü sürdürüyor.

250 kilometrenin ardından Ankara’ya ulaşacak Duman, 8 yıldır çocuklarının yüzünü göremeyen Dursun Türkan'ın da eşlik ettiği yürüyüşün sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek sesini duyurmayı hedefliyor.

“ESKİ EŞİM ÇOCUKLARIMIN YÜZÜNÜ BANA GÖSTERMİYOR”

Eski eşinin çocuklarını görmesine izin vermediğini iddia eden Dursun Türkan, “Zonguldaklıyım fakat Gebze’de ikamet ediyorum. 8 yıldır çocuğuma nafaka ödemekteyim ve 10 yıldır da çocuğumu göremiyorum. Her görmeye gittiğimizde eski eşim başka illere gidiyor, çocuğumu benden kaçırıyor. Ben, Sayın Cumhurbaşkanıma buradan seslenmek istiyorum, bu yasanın düzelmesini istiyoruz. Tek mağduriyetimiz budur.” dedi.

“NAFAKAMI 4 YILDIR ÖDEYEMEDİM, 11 BİN LİRA BORCUM BİRİKTİ”

Çocukları için her ay 500 TL nafaka ödediğini söyleyen Türkan, şöyle devam etti:

“Bundan 4 yıl önce çalıştığım işten çıkartıldım. Bundan dolayı da ödeyemedim. İşsiz kaldım. 4 yıldır da nafaka ödeyemiyorum. Şu anda 11 bin TL nafaka borcum bulunuyor. Bu yüzden her icraya verdiklerinde işimden oluyorum. İşten atılıyorum. Büyük kızım 11 yaşında, diğer kızım 6 yaşında. Çocuklarıma her nafaka ödediğimde herhangi bir ihtiyaçları karşılanmıyor. Her ödediğim nafakayı eski eşim kendisine harcamaktadır.

(Dursun Türkan)

“CUMHURBAŞKANIMIZIN SESİMİZİ DUYMASINI İSTİYORUZ”

Ben, asgari ücret ile geçinen bir insanım. Şu anda başkasıyla evliyim. Sonuçta bir insana bakmaktayım. Ben, bir nafaka mağduru olarak Mustafa kardeşimi gördüm televizyonlarda. Ben de Mustafa kardeşim ile irtibata geçerek kendi mağduriyetimden bahsettim ve kendisine katılmak istediğimi söyledim. Sağ olsun beni kabul etti, teşekkür ediyorum kendisine. Biz, Kastamonu’dan Ankara’ya kadar yürüyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın sesimizi duymasını istiyoruz.” diye konuştu.

“ANKARA’YA KADAR YÜRÜYECEĞİM”

Kastamonu’da merkez Pehlivan köyünde ikamet eden Mustafa Duman ise “Ben, daha önce 580 kilometre boyunca Kastamonu’dan İstanbul’a kadar yürümüştüm. 8 ilde 9 gün konaklayarak Sayın Cumhurbaşkanımızın huzuruna çıkmayı arzu etmiştim ama görüşemedim. 23 Nisan Çocuk Bayramı’nda Sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı törene katıldım. Daha sonra Taksim Camii açılışına katıldım. En sonunda da Çamlıca Kulesi açılışı vardı, bu açılışa da katıldım ama görüşemedim. Orada yağan yağmur nedeniyle ıslandım, biraz da hasta oldum. Allah’aşükürler olsun kalbim attığı sürece davamı devam ettireceğim.

(Mustafa Duman)

“KAPIMA İCRA GÖNDERECEK”

Şu anda da 250 kilometrelik Kastamonu’dan Ankara’ya yürüyüş gerçekleştiriyorum. Ben, Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüşmek istiyorum. İnşallah Allah’ı izniyle sesim duyulur. Şu anda bir haksızlık yaşıyorum. 1 gün evli kaldığım resmi nikahlı eşime her ay 700 TL nafaka ödüyorum. 4 yıldır nafakayı ödüyorum. Hatta İstanbul’a yürüdüğüm için 1 aydır yollardaydım. Karşı tarafın avukatı beni hiç aramadı. Dün yeniden beni aramaya başladı. Kendi lehine benden para istiyor. ‘Seni, televizyonlar da kurtaramaz’ diye beni hem tahrik ediyor hem de tehdit ediyor. Kapıma icra göndereceğini söyledi. Halen bu olayla uğraşıyorum.”

"BENİM GİBİ MAĞDUR OLAN BİR SÜRÜ İNSAN VAR"

Önceki yürüyüşünde kendisini haberlerde izleyen başka bir nafaka mağduru arkadaşının bu yürüyüşe katılmak istediğini anlatan Duman, şunları kaydetti:

“Allah’a şükür yalnız değiliz. İnşallah ikimiz birlikte Ankara’ya kadar yürüyeceğiz. Pazartesiye kadar Ankara’ya ulaşmayı hedefliyoruz. Gerekli birimlere, gerekli mercilere başvuruda bulunacağım ve yaşadığım sıkıntıları anlatacağım. Mağduriyetimizin giderilmesi adına yürüyüşüme devam edeceğim, davamdan vazgeçmeyeceğim. Bu yürüyüşlerde benim gibi bir sürü mağdur insanları gördüm. Daha önce Kastamonu’dan İstanbul’a yürüdüğümde insanların yollara döküldüğünü gördüm. Nafaka mağdurlarını gördüm. Bunları duydukça vicdanım el vermedi. Benim gibi mağdur olan bir sürü insan var. İnşallah rabbim yolumuzu hayırlı eylesin.”