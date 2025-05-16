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Yurtta uyuşturucuyla mücadele kararlılıkla sürdürülüyor...

Zehir tacirlerine geçit vermeyen ekipler, son olarak İstanbul'da operasyon düğmesine bastı.

"70 UYUŞTURUCU SATICISI TUTUKLANDI"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, Narkokapan-İstanbul operasyonunun detaylarını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, gözaltına alınan 119 şüpheliden 70'inin tutuklandığını belirttiği paylaşımda şu sözleri kullandı:

Narkokapan-İstanbul operasyonumuzda 119 torbacı gözaltına alındı.



Uyuşturucu Madde satıcılarına yönelik eş zamanlı olarak İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz operasyonlarda; 119 torbacı yakalandı. 70'i tutuklandı. 16'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.



Operasyondaki hedefimiz özellikle gençlerimize musallat olan mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarıydı.

"OPERASYONUMUZUN HAZIRLIKLARI 7 AY SÜRDÜ"

Operasyon sürecinin detaylarını aktaran Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

'Torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarının sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden uyuşturucu sattıkları ve Uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi.



Operasyonumuzun hazırlıkları tam 7 ay sürdü. Bu 7 aylık süreçte, İstanbul'da jandarma bölgesi yeniden mercek altına alındı. Elde edilen bilgiler büyük bir titizlikle analiz edildi.



Şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlendi ve işlenen suçlara dair tüm faaliyetler tek tek delillendirildi. Ve operasyona başladık.

OPERASYONLARDA ÇOK SAYIDA EMNİYET PERSONELİ GÖREV ALDI

13 ilçede eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca, İstanbul'un Esenyurt, Eyüpsultan, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Sarıyer, Beyoğlu, Zeytinburnu, Avcılar, Büyükçekmece, Şişli, Kağıthane, Beşiktaş ve Arnavutköy ilçelerinde; narkotik, istihbarat ve asayiş ekiplerinden oluşan; 432 Jandarma personeli, 55 Jandarma Asayiş Timi, 8 Özel Eğitimli Narkotik Köpeği ve 3 Jandarma Motorlu Asayiş Timinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi.

"UYUŞTURUCU, İNSANLIĞIN EN BÜYÜK DÜŞMANIDIR"

Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadelenin hız kesmesen devam edeceğini belirtirken şu cümleleri kullandı: