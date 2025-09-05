Nazilli'de 14 mahalleye karantina uygulaması

Aydın’ın Kuyucak ilçesi Çobanisa Mahallesi’nde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince şap hastalığı belirlendi. Hastalığın yayılmasını önlemek için bölgede çalışmalar başlatıldı.
NAZİLLİ'DE 14 MAHALLE KARANTİNADA
Şap hastalığı nedeniyle gözetim bölgesinde bulunan Nazilli’ye bağlı 14 mahalle, karantina altına alındı. Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün kararıyla Bereketli, Demirciler, Dualar, Durasıllı, Güzelköy, Hamzallı, Haydarlı, Kestel, Kocakesik, Kozdere, Merkez Arslanlı, Pirlibey, Sevindikli ve Yalınkuyu mahallelerinde, hayvan giriş çıkışları yasaklandı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yasağa uymayanlara 5996 sayılı kanun kapsamında yasal işlem uygulanacağı hatırlatıldı.