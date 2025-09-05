Abone ol: Google News

Nazilli'de 14 mahalleye karantina uygulaması

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde tespit edilen şap hastalığı sebebiyle Nazilli ilçesinde de 14 mahalle karantinaya alındı ve hayvan giriş çıkışları yasaklandı.

Yayınlama Tarihi: 05.09.2025 17:22
Aydın’ın Kuyucak ilçesi Çobanisa Mahallesi’nde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince şap hastalığı belirlendi. Hastalığın yayılmasını önlemek için bölgede çalışmalar başlatıldı.

Şap hastalığı nedeniyle gözetim bölgesinde bulunan Nazilli’ye bağlı 14 mahalle, karantina altına alındı. Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün kararıyla Bereketli, Demirciler, Dualar, Durasıllı, Güzelköy, Hamzallı, Haydarlı, Kestel, Kocakesik, Kozdere, Merkez Arslanlı, Pirlibey, Sevindikli ve Yalınkuyu mahallelerinde, hayvan giriş çıkışları yasaklandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yasağa uymayanlara 5996 sayılı kanun kapsamında yasal işlem uygulanacağı hatırlatıldı.

