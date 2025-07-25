Ne galeta unu, ne de buğday unu! Balık en güzel bu unla kızartılıyor

Balık kızartması, sofralarımızın vazgeçilmez lezzetlerinden biri olmaya devam ediyor.

Her ne kadar yapımı kolay gibi görünse de, tam kıvamında dışı çıtır, içi sulu bir balık kızartması hazırlamak gerçek bir mutfak becerisi gerektiriyor.

İşte bu noktada çoğu kişinin göz ardı ettiği ama lezzeti doğrudan etkileyen bir detay var.

Balık kızartmasında kullanılan un, hem lezzetini hem görüntüsünü büyük ölçüde etkiliyor.

Pki, balık kızartırken hangi un kullanılmalı?

BALIK KIZARTMASININ LEZZET SIRRI

Türk mutfağında sıkça tercih edilen ve sofraları şölene çeviren balık kızartmaları, herkesin severek tükettiği pratik yemeklerden biri.

Ancak dışı çıtır, içi yumuşacık kalan mükemmel bir kızartma için sadece pişirme süresi değil, kullanılan un türü de büyük rol oynuyor. Uzmanlara göre, altın rengi kabuğu ve hafif çıtırlığıyla öne çıkan mısır unu, bu işin gerçek yıldızı.

Özellikle Karadeniz mutfağında vazgeçilmez bir yere sahip olan mısır unu, küçük ve yağlı balıklar için adeta biçilmiş kaftan. Hamsi, istavrit ve mezgit gibi balıklarla harika bir uyum yakalayan mısır unu, iri taneli yapısıyla balığın yüzeyine gevrek bir kaplama yaparak, kızartma sonrası eşsiz bir doku oluşturuyor.

Mısır ununun hafif tatlımsı aroması, balığın kendi lezzetiyle uyumlu bir kombinasyon sunarken, fazla yağ çekmemesi sayesinde hem daha hafif hem de daha sağlıklı bir kızartma ortaya çıkıyor.Geleneksel lezzetlere sadık kalmak isteyenlerin ilk tercihi olmaya devam eden bu yöntem, aynı zamanda restoran şeflerinin de favorisi.