Ne sirke ne de kabartma tozu: Ocağı tek hamlede parlatıyor

Evde en çok kullanılan alanlardan biri olan ocak, yemek pişirme sırasında sıçrayan yağ ve yiyecek artıklarının birikmesiyle kısa sürede kirlenir.

Zamanla bu kalıntılar hem kötü bir kokuya neden olur hem de temizliği zahmetli hale getirir.

Pahalı temizlik ürünleri kullanmadan da ocaklarınızı tertemiz yapabilirsiniz.

Çoğu mutfakta bulunan beyaz sirke ve tuz karışımı,ocaklarınızı ışıl ışıl yapacak.

NASIL UYGULANIR?

Sirke, içerdiği asit sayesinde güçlü bir doğal yağ çözücü olarak görev yaparken, tuz ise yüzeye zarar vermeden aşındırıcı bir etki sağlayarak kalıntıların kolayca çıkmasına yardımcı oluyor.

Önce ocağın gazını kapatın ve ızgaraları çıkarın. Ardından bir kapta eşit miktarda beyaz sirke ve ince tuz karıştırın. Bu karışımı kirli bölgelere bir bez yardımıyla uygulayın ve birkaç dakika bekleyin. Yağlar çözülmeye başladığında süngerle silip ılık suyla durulayın. Gerekirse işlemi tekrarlayın.

Bu yöntem, kimyasal ürünlere para harcamadan ocağınızı eski parlaklığına kavuşturuyor. Ayrıca mutfakta keskin temizlik kokuları yerine doğal bir ferahlık bırakıyor.