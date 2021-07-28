Nemrut Dağı’nda bulunan dev heykeller, Samanyolu ile buluştu. Ortaya çıkan bilim kurgu filmlerini anımsatan görüntüler izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Adıyaman’da 2 bin 150 metre yüksekliğinde yer alan Nemrut Dağı’nı fotografçı İsa Turan, özel teknikler kullanarak görüntüledi.

Turan, UNESCO tarafından Dünya Mirası ilan edilen Nemrut Dağı’nı uzun pozlama tekniğiyle Samanyolu ile birlikte görüntüledi.

Hava kararmasından itibaren 2 kamerayla 12 saat boyunca yapılan çekimler, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

BİLİM KURGU FİLMLERİNİ ARATMADI

Aynı zamanda drone pilotu olan Turan, drone’nunu kullanarak ışıkla boyama tekniği ile Nemrut Dağı’nda ilginç figürler oluşturdu.

Tarihi M.Ö. 62 yılına uzanan dağın üzerinde drone ile ışık boyama tekniğiyle oluşturulan daire, bilim kurgu filmlerini aratmayacak sahneler ortaya çıktı.

Turan’ın oluşturduğu klip beğeni yağmuruna tutuldu.

ASLAN VE KARTAL HEYKELLERİ VAR

Eski çağlarda "Kommagene" olarak bilinen, bu alanda bulunan arkeolojik kalıntılara ev sahipliği yapan Nemrut Dağı’nın doğu ve batı teraslarında, Antiochos heykellerinin yanı sıra aslan ve kartal heykelleri bulunuyor.

Dağın batı terasında ise eşsiz bir aslanlı horoskop yer alıyor.

Aslan heykelinin üzerinde yer alan yıldızların Mars, Merkür ve Jüpiter gezegenlerini temsil ettiği sanılıyor.

Nemrut Dağı, Samanyolu ile birlikte görüntülendi VİDEO