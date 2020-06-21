Nemrut Krater Gölü havadan görüntülendi

Türkiye'nin en büyük krater gölü özelliğine sahip Nemrut Krater Gölü’nün güzellikleri, drone ile görüntülendi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, 2250 rakımdaki dünyanın ikinci krater gölü olan Nemrut Krater Gölü, doğal güzelliğiyle kendine hayran bırakıyor.

Ağırladığı misafirlerine seyrine doyumsuz manzaralar sunan gölün bu güzellikleri drone ile görüntülendi.

EŞSİZ MANZARA GÖRENLERİ ETKİLİYOR

Seyrine doyumsuz manzarası ve el değmemiş doğasıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakan Nemrut, görenleri etkiliyor. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut'a gelen ziyaretçiler, kalderanın eşsiz manzarasını ve doğal güzelliklerini fotoğraflama imkanı buluyor.

HER YIL BİNLERCE KİŞİ ZİYARET EDİYOR

Doğal güzelliklerinin yanı sıra bünyesinde barındırdığı sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri ve biyoçeşitliliği ile her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.