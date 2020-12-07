Nevşehir'de 1 yaşındaki bebek düdüklü tencereye sıkıştı

Oyun oynadığı sırada düdüklü tencereye sıkışan ve ailesi tarafından çıkarılamayan bebeği, itfaiye ekipleri kurtardı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, anne Z.Ö. mutfak işleriyle uğraştığı sırada yanında bulunan oğlu Y.Ö., yerdeki düdüklü tencere ile oynamaya başladı.

DÜDÜKLÜNÜN İÇİNDE SIKIŞTI

Düdüklü tencerenin içine girip oturan Y.Ö.’nün sıkıştığını anlayan anne Z.Ö. ve baba E.Ö. bebeklerini çıkarmaya çalıştı. Y.Ö.’yü sıkıştığı yerden çıkarmayı başaramayan baba E.Ö., durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Olay yerine gelen itfaiye, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından tencereyi genişleterek, Y.Ö.’yü kurtardı. Bebeğin ailesi, yaptıkları çalışma nedeniyle itfaiye ekiplerine teşekkür etti.