Euro
9.5097
0.35%
Dolar
7.8364
0.3%
Altın
462.3
0.2%
Borsa
1.333
0.17%
Bitcoin
150.506
1.15%
EXEN Coin
11.12
1.45%
11ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 11 C

    Nevşehir'de 1 yaşındaki bebek düdüklü tencereye sıkıştı

    Oyun oynadığı sırada düdüklü tencereye sıkışan ve ailesi tarafından çıkarılamayan bebeği, itfaiye ekipleri kurtardı.
    • DHA
    • 07.12.2020 - 10:05
    • Güncelleme : 07.12.2020 - 10:21
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Nevşehir'de 1 yaşındaki bebek düdüklü tencereye sıkıştı

    Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, anne Z.Ö. mutfak işleriyle uğraştığı sırada yanında bulunan oğlu Y.Ö., yerdeki düdüklü tencere ile oynamaya başladı.

    DÜDÜKLÜNÜN İÇİNDE SIKIŞTI

    Düdüklü tencerenin içine girip oturan Y.Ö.’nün sıkıştığını anlayan anne Z.Ö. ve baba E.Ö. bebeklerini çıkarmaya çalıştı. Y.Ö.’yü sıkıştığı yerden çıkarmayı başaramayan baba E.Ö., durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

    İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

    Olay yerine gelen itfaiye, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından tencereyi genişleterek, Y.Ö.’yü kurtardı. Bebeğin ailesi, yaptıkları çalışma nedeniyle itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

    Nevşehir de 1 yaşındaki bebek düdüklü tencereye sıkıştı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir