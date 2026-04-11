Hizbullah’tan İsrail’in kuzeyine roket saldırıları

Hizbullah, İsrail’e yönelik misillemelerine yenilerini ekledi. İsrail basınında yer alan haberlere göre; Hizbullah’ın İsrail’in kuzeyini hedef alan yeni roket saldırıları nedeniyle Lübnan sınırına yakın Kiryat Shmona, Safed, Nehariya ve Akka şehirleri ile Celile bölgelerinde sirenler çaldı.

ROKETLERİ ÖNLEMEYE ÇALIŞTILAR

İsrail hava savunma sistemlerinin Hizbullah roketlerini önlemeye çalıştı.

Saldırıların herhangi bir hasara yol açıp açmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.