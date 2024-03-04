Haberler



İç Haber



Nevşehir'de feci kaza: 3 ölü, 6 yaralı

Nevşehir'de feci kaza: 3 ölü, 6 yaralı Nevşehir'de devrilen bir otomobilden fırlayan parçaların neden olduğu zincirleme kaza sonucu iki araç daha kaza yaptı. Üç aracın karıştığı korkunç kazada üç kişi yaşamını yitirdi, altı kişi ise yaralandı.