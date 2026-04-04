Hatay'da uyuşturucu denetimleri: 2 tutuklama

Hatay'da Kırıkhan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda şüphe üzerine durdurulan bir araçta yaptığı aramada 51,66 gram metamfetamin ele geçirdi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI, 3 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Araçta bulunan E.B., D.Y., S.T., M.Z. ve S.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden E.B. tutuklanırken, diğer 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca asayiş uygulamaları sırasında şüphe üzerine durdurulan S.D.'nin üst aramasında 890 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D., mahkemece tutuklandı.