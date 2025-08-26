Nevşehir'de hafif ticari araç tıra arkadan çaptı: 1 ölü, 1 yaralı

Nevşehir'de akşam saatlerinde Nevşehir Terminal-Çardak yolu üzerinde, Suat Özkul idaresindeki 50 AFE 757 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette seyreden ve sürücüsü öğrenilemeyen 40 AAY 260 plakalı tıra arkadan çaptı.

SÜRÜCÜ, MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü, Nevşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan bir kişinin ise tedavisi devam ediyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.