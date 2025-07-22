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Nevşehir'de otomobilin yaşlı adama çarptığı anlar kamerada

Nevşehir’de yolun karşısına geçerken otomobiin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İHA İHA
22.07.2025 00:10

Nevşehir’de Sümer Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde Sultan A.'nın kullandığı 50 FH 049 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmek isteyen Mehmet T.’ye (77) çarptı.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ: YAYA AĞIR YARALANDI

Çarpmanın şiddetiyle yaya metrelerce sürüklenirken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Mehmet T., ilk müdahale yapıldıktan sonra Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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