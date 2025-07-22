Nevşehir'de otomobilin yaşlı adama çarptığı anlar kamerada

Nevşehir’de Sümer Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde Sultan A.'nın kullandığı 50 FH 049 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmek isteyen Mehmet T.’ye (77) çarptı.
METRELERCE SÜRÜKLENDİ: YAYA AĞIR YARALANDI
Çarpmanın şiddetiyle yaya metrelerce sürüklenirken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Mehmet T., ilk müdahale yapıldıktan sonra Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.