Nevşehir'de trafik polisinden örnek davranış

Nevşehir'de bir trafik polisi, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadını koluna girerek karşıya geçirdi.

Yayınlama Tarihi: 31.10.2025 17:54
  • Nevşehir'de bir trafik polisi, yoğun trafikte yaşlı bir kadını güvenli şekilde karşıya geçirdi.
  • Bu davranış, polis memurunun duyarlılığını gösterdi ve güvenlik kameralarınca kaydedildi.
  • Sosyal medyada ilgi gören olay, memurun örnek tutumunu öne çıkardı.

Nevşehir 2000 Evler Mahallesi MEDAŞ kavşağında, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen yaşlı bir vatandaşı gören trafik polisi, kadının koluna girerek güvenli şekilde karşıya geçmesini sağladı.

YOĞUN TRAFİKTE DUYARLILIK

Trafiğin yoğun olduğu cadde üzerinde gerçekleşen yardım, vatandaşın güvenliğini ön planda tutan polis memurunun duyarlılığını gözler önüne serdi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Polisin örnek davranışı, bölgedeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve sosyal medyada ilgi gördü.

