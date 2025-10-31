Nevşehir'de trafik polisinden örnek davranış

- Nevşehir'de bir trafik polisi, yoğun trafikte yaşlı bir kadını güvenli şekilde karşıya geçirdi.
- Bu davranış, polis memurunun duyarlılığını gösterdi ve güvenlik kameralarınca kaydedildi.
- Sosyal medyada ilgi gören olay, memurun örnek tutumunu öne çıkardı.
Nevşehir 2000 Evler Mahallesi MEDAŞ kavşağında, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen yaşlı bir vatandaşı gören trafik polisi, kadının koluna girerek güvenli şekilde karşıya geçmesini sağladı.
YOĞUN TRAFİKTE DUYARLILIK
Trafiğin yoğun olduğu cadde üzerinde gerçekleşen yardım, vatandaşın güvenliğini ön planda tutan polis memurunun duyarlılığını gözler önüne serdi.
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Polisin örnek davranışı, bölgedeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve sosyal medyada ilgi gördü.