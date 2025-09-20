Abone ol: Google News

Nevşehir'de turizm adına üzücü olay: Kapadokya’da peribacasının bir kısmı yıkıldı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde peribacasının büyük bir bölümü gece saatlerinde yıkılırken hasar sabah saatlerinde havanın aydınlanması ile ortaya çıktı.

Yayınlama Tarihi: 20.09.2025 14:23

Nevşehir'de üzücü olay...

Kapadokya bölgesindeki merkeze bağlı Göreme beldesi Gaferli Mahallesi'nde, gece saatlerinde peribacasının büyük bölümü henüz bilinmeyen nedenle yıkıldı.

Peribacasından dağılan kaya parçaları çevreye sıçradı.

Olayda yaralanan olmadı.

DİĞER BÖLÜMÜ DE YIKILABİLİR

Peribacasının diğer bölümü de yıkılma riskiyle karşı karşıya kaldı.

İhbarla bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan yıkılan peribacasının karşısında bulunan iş yerine yansıyan güvenlik kamerası görüntülerinde, peribacasının yıkılmasıyla birlikte çevreyi toz bulutunun kapladığı görüldü.

