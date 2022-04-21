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    Niğde'de bir çocuk branda çekmek için çıktığı kamyondan düştü

    Niğde'de, branda çekmek için çıktığı kamyonun kasasından düşen 15 yaşındaki Ömer A., başını yere çarpması sonucu ağır yaralandı.
    • 21.04.2022 - 17:40
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 17:54
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    Niğde'de bir çocuk branda çekmek için çıktığı kamyondan düştü

    Niğde'nin Şahinali Mahallesi Buse Sokak'ta babasına ait kamyonun kasasına branda çekmeye çalışan Ömer A., dengesini kaybederek düştü.

    Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Başını yere çarpan çocuk ağır yaralandı

    DHA'nın haberine göre, başını yere çarparak ağır yaralanan Ömer, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Ömer A.'nın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

    Niğde de bir çocuk branda çekmek için çıktığı kamyondan düştü #1

    Niğde de bir çocuk branda çekmek için çıktığı kamyondan düştü #2

    Niğde de bir çocuk branda çekmek için çıktığı kamyondan düştü #3

    Niğde de bir çocuk branda çekmek için çıktığı kamyondan düştü #4


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