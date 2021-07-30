Niğde'nin merkezinde gece vakti yol kenarındaki çöp kutusuna saldıran vatandaş gözaltına alındı.

Niğde'de bir vatandaş çöp kovasıyla kavga etti.



Merkez Paşakapı Caddesi'nde bir kişi sokakta bulunan çöp kovasına saldırarak parçalaymaya çalıştı.

NİĞDE BELEDİYESİ HAREKETE GEÇTİ

Gece vakti yaşanan bu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Niğde Belediyesi sosyal medya hesabından bu kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

Niğde Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise şahsı gözaltına aldığını bildirdi.

Niğde'de bir şahıs çöp kutusuna saldırdı VİDEO







