Koronavirüs karantinasını ihlal ettiği tespit edilen 5 kişi, 900'er TL para cezası kesildikten sonra sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri eşliğinde öğrenci yurduna yerleştirildi.

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantina kurallarına uymayarak, dışarı çıktığı tespit edilen Niğde il merkezinde 4 kişi polis tarafından; köyde ise 1 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

900 TL CEZA KESİLDİ

900'er TL para cezası kesilen 5 kişi, Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Ömer Halisdemir Öğrenci Yurdu’nda 14 gün süre ile karantinaya alındı.

YURT PARALARINI DA KENDİLERİ ÖDEYECEK

Yurtlarda kaldıkları süre boyunca da konaklama, yemek masraflarının kendilerinden tahsil edileceği bildirildi.

Niğde’de karantinayı ihlal edenleri polis ve jandarma yakaladı VİDEO