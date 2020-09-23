Dolar
7.6675
0.0678%
Euro
8.9625
-0.1793%
Altın
1885.25
-0.7867%
Borsa
1096.16
0%
G. Altın
464.587
-0.8112%
Bitcoin
80285.94
-1.2918%
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Niğde’de karantinayı ihlal edenleri polis ve jandarma yakaladı

    Koronavirüs karantinasını ihlal ettiği tespit edilen 5 kişi, 900'er TL para cezası kesildikten sonra sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri eşliğinde öğrenci yurduna yerleştirildi.
    • DHA
    • 23.09.2020 - 07:37
    • Güncelleme : 23.09.2020 - 07:37
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Niğde’de karantinayı ihlal edenleri polis ve jandarma yakaladı

    Koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantina kurallarına uymayarak, dışarı çıktığı tespit edilen Niğde il merkezinde 4 kişi polis tarafından; köyde ise 1 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

    900 TL CEZA KESİLDİ

    900'er TL para cezası kesilen 5 kişi, Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Ömer Halisdemir Öğrenci Yurdu’nda 14 gün süre ile karantinaya alındı.

    YURT PARALARINI DA KENDİLERİ ÖDEYECEK

    Yurtlarda kaldıkları süre boyunca da konaklama, yemek masraflarının kendilerinden tahsil edileceği bildirildi.

    Niğde’de karantinayı ihlal edenleri polis ve jandarma yakaladı VİDEO

    Niğde’de karantinayı ihlal edenleri polis ve jandarma yakaladı #1

    Niğde’de karantinayı ihlal edenleri polis ve jandarma yakaladı #2

    Niğde’de karantinayı ihlal edenleri polis ve jandarma yakaladı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir