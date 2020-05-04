Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; nisan ayında ihracatın bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,38 oranında, ithalat ise yüzde 28,31 oranında azaldığı belirtildi.

Ölümcül koronavirüs tüm dünyada can kaybına neden olurken, ekonomide de etkisi gösteriyor.

Nisan ayı ihracat rakamları açıklandı.

İHRACAT RAKAMLARI

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; nisan ayında ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,38 düşüşle 8.99 milyar dolar oldu.

İthalat ise yüzde yüzde 28,31 artarak, 12.96 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Ticaret Bakanlığı, Genel Ticaret Sistemine göre, dış ticaret açığı nisan ayında 3.97 milyar dolar oldu.

KORONAVİRÜS DIŞ TİCARETİ DE ETKİLEDİ

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, dış ticaret rakamlarında yaşanan düşüşte koronavirüs etkisine vurgu yapıldı.

Açıklamada koronavirüsün ihracatta düşüşün ana nedeni olduğu vurgulanırken, şu ifadelere yer verildi;

"Mart ayından itibaren tüm dünyayı hem sosyal hem de ekonomik anlamda çok büyük oranda olumsuz etkileyen koronavirüs salgınının ekonomik yansımalarının nisan ayında çok daha sert ve keskin görülmeye başlanması, ihracatımızı negatif yönde etkilemeye devam etmiştir.

Nitekim salgın nedeniyle başta AB ülkeleri olmak üzere, önemli ihraç ülkelerimizde görülen eşi görülmemiş boyuttaki pazar ve talep daralmaları ve sınırlardaki karantina önlemleri Nisan ayı ihracatımızda görülen düşüşün de ana nedeni olmuştur. AB ülkelerinin GSYİH’sı ilk çeyrekte yüzde 3,5 oranında daralmış olup, bu rakam çeyreklik bazda verinin açıklandığı 1995 yılından bu yana görülen en yüksek oranlı küçülmeye tekabül etmektedir. Benzer şekilde ABD ekonomisinin de aynı dönemde beklentilerin de ötesinde yüzde 4,8 oranında daraldığı açıklanmıştır." ifadelerine yer verildi.





"DIŞ TİCARET AÇIĞIMIZ NİSAN AYINDA 3.9 MİLYAR DOLAR OLDU"

Açıklamaların devamında,"Nisan ayında dış ticaret açığımız 3 milyar 965 milyon dolar olarak gerçekleşirken dış ticaret hacmimiz ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,31 azalarak 21 milyar 950 milyon dolar olmuştur.

2020 yılı Nisan ayında ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı ise yüzde 69,4; Ocak-Nisan döneminde ise yüzde 75,4 olarak gerçekleşmiştir

Nisan ayında dış ticaret açığımız 3 milyar 965 milyon dolar olarak gerçekleşirken dış ticaret hacmimiz ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,31 azalarak, 21 milyar 950 milyon dolar olmuştur.

2020 yılı Nisan ayında ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı ise yüzde 69,4; Ocak-Nisan döneminde ise yüzde 75,4 olarak gerçekleşmiştir." diye belirtildi.