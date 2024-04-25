Melissa Mey’in kaleminden Hayallerin Efendisi Tolkien kitabıyla fantastik bir yolculuk Tüm dünyada sevilen ve özellikle eserlerinden uyarlanan filmleri hala en ilgi gören başyapıtlar arasında yer alan Tolkien, yarattığı fantastik dünyaların içinde kalmış bağımlılara sahip bir yazar.

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Bir eseri sevmek için önce yaratıcısını tanımak gerekir diyen yazar Melissa Mey, sanatçıyı tanımanın ve eseri anlamanın onunla bağ kurmamızı sağlayacağının altını çiziyor.

Tolkien hakkında yazılmış bu kitap, Tolkien filmleri, içerdikleri sembolik anlatımlara dair araştırmalar ve yazarın tüm yaşamının en önemli olaylarının kronolojik olarak sıralandığı, yazarı ve hatta biyografi severlere tek kitapta Tolkien’i anlatan bir derleme kitabı.

Tolkien’in fantastik dünyasını anlamanın en iyi yolu onun tüm yaşam izini sürmekten geçecektir. Adım adım ve her bir detayı inceleme fırsatı bulacağınız Hayallerin Efendisi Tolkien Melissa Mey’in kaleminden...

Hayal dünyasının en gerçek tanrısıdır Tolkien...

Kurguladığı dünyalarda gerçekliği inkâr edilemez bir tarih, bir coğrafya, bir dil ve doku yaratıp atfetmesiyle fantastik edebiyatın tahtına oturmayı başarmıştır.

Tolkien’in dünyası yuvarlak değil düzdür ve tam merkezinde Orta Dünya vardır. Orta Dünya’da her ırkın kendine özgü bir dili ve bir tarihi bulunur. Tam da bu güçlü niteliği sayesinde onun eserleri hayal dünyasında bir gerçeklik kazanır.

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Büyük dahi...

Peki bu büyük dahi, dilbilimci Profesör Tolkien eserlerinde ne anlatır, yarattığı dünyalar neyi sembolize eder, konuşulmayan dilleri ve lehçelerini nasıl tasarlar, fantastik dünya onun için bir kurgu mudur yoksa gerçekliğin sorgusu mudur, koyu bir Katolik ve dindar olmasının yazarlık kariyerine etkisi nedir, neden içinde büyük acılar taşıyarak yalnız yaşamayı tercih etmiştir?

Yazarın fantastik dünyası

Bu soruların ve aklınıza gelmemiş daha pek çoklarının cevabını bu kitapta bulacaksınız. Sonrasında kitaplarını okumak ve filmlerini izlemek sizin için bambaşka bir şey ifade ediyor olacak. Hayallerin efendisi okuduğunuzda Tolkien fantastik dünyasını deşifre ediyor olacaksınız.

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