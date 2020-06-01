En Son Haber

İç Haber

Normalleşme ile Galata Köprüsü'nde balık keyfine koştular

Normalleşme ile Galata Köprüsü'nde balık keyfine koştular

İstanbul'da köprü ve sahillerde balık tutma yasağının kalkmasıyla balık tutkunu vatandaşlar, gece yarısı olur olmaz soluğu Galata Köprüsü'nde aldı.