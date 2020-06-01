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- Normalleşme ile Galata Köprüsü'nde balık keyfine koştular
Normalleşme ile Galata Köprüsü'nde balık keyfine koştular
- DHA
- 01.06.2020 - 08:02
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler dorultusunda, köprüler ve sahillerde balık tutmak yasaklanmıştı. 1 Haziran'dan itibaren normalleşme takviminin yürürlüğe girmesiyle birlikte balık tutma yasağı kalktı.
AMATÖR BALIKÇILAR GALATA KÖPRÜSÜ'NE AKIN ETTİ
İstanbul'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ve normalleşme takviminin de yürürlüğe girmesiyle birlikte vatandaşlar Galata Köprüsü'nde balık tutmaya koştu.
Normalleşme ile Galata Köprüsü'nde balık keyfine koştular
SABAHA KADAR BALIK TUTTULAR
Gece saatlerinde birçok olta balıkçısı Galata Köprüsü'nde balık avladı. Bazı balıkçılar maske takarken bazıları ise maske takmadı. Sosyal mesafeye dikkat ettikleri gözlenen balıkçılar köprü üzerinde yoğunluk oluşturdu. Balıkçılar sabahın ilk saatlerine kadar balık tutmaya devam etti.