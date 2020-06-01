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    Normalleşme ile Galata Köprüsü'nde balık keyfine koştular

    Normalleşme ile Galata Köprüsü'nde balık keyfine koştular

    İstanbul'da köprü ve sahillerde balık tutma yasağının kalkmasıyla balık tutkunu vatandaşlar, gece yarısı olur olmaz soluğu Galata Köprüsü'nde aldı.
    • DHA
    • 01.06.2020 - 08:02
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    Normalleşme ile Galata Köprüsü'nde balık keyfine koştular

    Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler dorultusunda, köprüler ve sahillerde balık tutmak yasaklanmıştı. 1 Haziran'dan itibaren normalleşme takviminin yürürlüğe girmesiyle birlikte balık tutma yasağı kalktı.

    AMATÖR BALIKÇILAR GALATA KÖPRÜSÜ'NE AKIN ETTİ

    İstanbul'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ve normalleşme takviminin de yürürlüğe girmesiyle birlikte vatandaşlar Galata Köprüsü'nde balık tutmaya koştu.

    Normalleşme ile Galata Köprüsü'nde balık keyfine koştular

    SABAHA KADAR BALIK TUTTULAR

    Gece saatlerinde birçok olta balıkçısı Galata Köprüsü'nde balık avladı. Bazı balıkçılar maske takarken bazıları ise maske takmadı. Sosyal mesafeye dikkat ettikleri gözlenen balıkçılar köprü üzerinde yoğunluk oluşturdu. Balıkçılar sabahın ilk saatlerine kadar balık tutmaya devam etti.

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