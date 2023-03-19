Nurdağı'nda 154 prefabrik evin depremzedelere teslimi gerçekleştirildi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor.
Devlet ve millet tek yürek olarak, el ele vererek, depremden etkilenen 11 ilde çalışmalarını sürdürüyor.
Depremzedelere yönelik prefabrik ev yapımları da hız kesmeden sürüyor.
Prefabrik evler kuruluyor
Bu kapsamda depremden etkilenen Gaziantep'te, Nurdağı Geçici Yaşam Alanı'nda yapımı tamamlanan prefabrik evler depremzedelere teslim ediliyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu.
154 prefabrik ev daha depremzedelere teslim edildi
Bakan Kurum: "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin." notuyla prefabrik evlere yerleşen depremzedelerin görüntülerini paylaştı.
Geçici Yaşam Alanı'nda 154 prefabrik evin daha depremzedelere teslim edildiği bilgisinin verildiği görüntülerde, evlere yerleşen depremzedeler, memnuniyetlerini ifade etti.