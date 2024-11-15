Nurdağı'nda 60 köy evi, depremzedelere teslim edildi

DHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde konut ve köy evi inşaatları sürüyor.

Şu ana kadar 1900 konutun hak sahiplerine teslim edildiği ilçede, 1100 konut inşa ediliyor.

TOPLAM 400 KÖY EVİ TESLİM EDİLDİ

1600 köy evinden 600'ü tamamlanırken, Çakmak Mahallesi'nde 65 hak sahibine anahtar teslimi gerçekleştirildi.

Bu sayı ile şu ana kadar 400 köy evi teslim edilmiş oldu.

"YIL SONUNA KADAR 3 BİNE TAMAMLAYACAĞIZ"

Teslim töreninde duygular anlar yaşanırken, Nurdağı Kaymakamı Nurullah Erciyas