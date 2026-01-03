Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? 15 tatil (sömestr) tarihleri 2026 Öğrenciler ve veliler için eğitim yılının en çok beklenen yarıyıl tatiliyle ilgili araştırmalar hızlandı. “15 tatil ne zaman başlayacak?” ve “Okullar hangi tarihte kapanacak?” sorularına yanıt aranıyor. İşte detaylar…

Göster Hızlı Özet 2025-2026 eğitim öğretim yılında birinci dönem karneleri 16 Ocak Cuma günü dağıtılacak.

Öğrenciler, 20 Ocak Pazartesi günü başlayacak iki haftalık yarıyıl tatiline çıkacak ve 31 Ocak Cuma günü tatil sona erecek.

2026 sömestr tatili tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan akademik takvimle birlikte netleşti. 2025-2026 eğitim öğretim yılı devam ederken, "15 tatil ne zaman başlıyor?", "Yarıyıl tatili kaç gün sürecek?" ve "Okullar ne zaman kapanacak?" soruları öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Karnelerin alınacağı yarıyıl tatili, 2026 yılı için tatil planı yapan ailelerin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. İşte 15 Tatil tarihleri… 15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre, okullarda birinci dönem karneleri 16 Ocak Cuma günü dağıtılacak. Karnelerin verilmesinin ardından öğrenciler yarıyıl tatiline çıkacak. İki haftalık 15 tatil, 20 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem ise 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Eğitim öğretim yılı, 20 Haziran Cuma günü karnelerin verilmesiyle tamamlanacak. İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN? 2026 yılı ikinci ara tatil tarihleri de netlik kazandı. Takvime göre ikinci ara tatil, 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak. Beş gün sürecek tatil, 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek.

