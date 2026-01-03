Tekirdağ'da yük gemisi karaya oturdu

- Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle "White Lina" isimli Palau bayraklı yük gemisi karaya oturdu.
- Geminin bulunduğu bölgeye Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi ve kurtarma çalışmalarının rüzgar dinince başlayacağı bildirildi.
- Geminin yer aldığı Santos Plajı açıklarındaki görüntü, Tekirdağlıları şaşkına çevirdi.
Tekirdağlılar, bu sabah Santos Plajı açıklarında karaya oturan tankerin görüntüsüyle uyandı.
Libya'dan Tekirdağ'a yük almak üzere seyir halinde bulunan Palau bayraklı "White Lina" isimli gemi, lodos nedeniyle sürüklenerek Santos Plajı önünde karaya oturdu.
İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
PERSONEL TALEP EDERSE TAHLİYE EDİLEBİLİRLER
Gemi personelinin talep etmesi halinde ekipler tarafından tahliye edilebileceği bildirildi.
RÜZGAR DİNDİĞİNDE KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILACAK
Yetkililer, geminin kurtarılması için hava koşullarının elverişli hale gelmesini beklediklerini, rüzgarın etkisini kaybetmesinin ardından çalışmaların başlatılacağını belirtti.