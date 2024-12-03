Olaysız bir gün geçmiyor; İşte İstanbul'un en suçlu ilçesi!

Yağmur Dinç

İstanbul'da suç oranlarının en yüksek olduğu ilçeler belli oldu.

Yapılan araştırmalara göre, Esenyurt ilçesi 22 bin 92 suçla listenin başında yer alırken, Fatih ve Küçükçekmece ilçeleri de sırasıyla 16 bin 283 ve 14 bin 977 suçla takip etti.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in derlediği bilgilere göre, dördüncü sırada da 13 bin 863 ile Pendik, beşinci sırada da 12 bin 787 ile Kadıköy, altıncı sırada da 11 bin 759 ile Ümraniye, yedinci sırada da 11 bin 332 ile Gaziosmanpaşa ve sekizinci sırada 11 bin 84 suç ile Bağcılar yer aldı.

EN GÜVENLİ İLÇE

En güvenilir ilçe ise 39. sırada yer alan Adalar oldu. İlçede 1 yılda işlenen suç sayısı 403 olarak kayıtlara geçti. Şile'de işlenen suç sayısı bin 296 olarak kayıtlara geçti.